В Саратове арестовали двоих подростков, подозреваемых в подготовке нападения на школу

Новости России. В Саратове арестованы двое подростков по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под стражей они пробудут два месяца.

Школьников задержали в бомбоубежище, где они готовились к атаке. Здесь полиция обнаружила оружие и зажигательные смеси. На допросе подростки признались, что планировали в мае устроить стрельбу и убить около 40 одноклассников и учителей. Мотивом назвали месть. За что – пока не ясно.

Известно, что школьники состояли в интернет-сообществах, которые пропагандируют идеологию массовых убийств и суицида. Возбуждено уголовное дело.