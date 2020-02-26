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В Саратове арестовали двоих подростков, подозреваемых в подготовке нападения на школу

26 февраля 2020 20:02
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Новости России. В Саратове арестованы двое подростков по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под стражей они пробудут два месяца.

В Саратове арестовали двоих подростков, подозреваемых в подготовке нападения на школу-1

Школьников задержали в бомбоубежище, где они готовились к атаке. Здесь полиция обнаружила оружие и зажигательные смеси. На допросе подростки признались, что планировали в мае устроить стрельбу и убить около 40 одноклассников и учителей. Мотивом назвали месть. За что – пока не ясно.

Известно, что школьники состояли в интернет-сообществах, которые пропагандируют идеологию массовых убийств и суицида. Возбуждено уголовное дело.

В Саратове арестовали двоих подростков, подозреваемых в подготовке нападения на школу-4

В Саратове арестовали двоих подростков, подозреваемых в подготовке нападения на школу-6

# Нападение # Фотофакт

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