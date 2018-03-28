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В Санкт-Петербурге произошёл пожар в автоцентре Hyundai

28 марта 2018 15:31
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Новости России. 28 марта в Приморском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в автоцентре Hyundai.  

В Санкт-Петербурге произошёл пожар в автоцентре Hyundai-1

Фото: vk.com/spb_today  

По сведениям ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, спасателям поступила информация о пожаре в 15:22. Горел склад с автозапчастями «Hyundai» на площади 500 кв.метров. Из здания эвакуировали 14 человек.  

В Санкт-Петербурге произошёл пожар в автоцентре Hyundai-4

Фото: vk.com/spb_today  

Всего к ликвидации пожара привлечено 196 человек. Пока о пострадавших не сообщалось.  

В 16:54 пожар локализован.  

# Пожар

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