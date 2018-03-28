В Санкт-Петербурге произошёл пожар в автоцентре Hyundai

Новости России. 28 марта в Приморском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в автоцентре Hyundai.
Новости России. 28 марта в Приморском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в автоцентре Hyundai.
Фото: vk.com/spb_today
По сведениям ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, спасателям поступила информация о пожаре в 15:22. Горел склад с автозапчастями «Hyundai» на площади 500 кв.метров. Из здания эвакуировали 14 человек.
Фото: vk.com/spb_today
Всего к ликвидации пожара привлечено 196 человек. Пока о пострадавших не сообщалось.
В 16:54 пожар локализован.