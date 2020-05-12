В Санкт-Петербурге при пожаре в больнице погибли 5 человек, больных коронавирусом

Новости России. Пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли 5 пациентов, больных коронавирусом.
Все они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Новости России. Пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли 5 пациентов, больных коронавирусом.
Все они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Возгорание произошло на шестом этаже в отделении реанимации. Его площадь составила 10 квадратных метров. Причиной ЧП могло стать короткое замыкание аппарата ИВЛ. По некоторым данным, один из них вспыхнул, после чего произошло задымление.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.