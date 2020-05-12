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В Санкт-Петербурге при пожаре в больнице погибли 5 человек, больных коронавирусом

12 мая 2020 10:39
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Новости России. Пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли 5 пациентов, больных коронавирусом.

Все они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Санкт-Петербурге при пожаре в больнице погибли 5 человек, больных коронавирусом-1

В Санкт-Петербурге при пожаре в больнице погибли 5 человек, больных коронавирусом-3

В Санкт-Петербурге при пожаре в больнице погибли 5 человек, больных коронавирусом-5

Возгорание произошло на шестом этаже в отделении реанимации. Его площадь составила 10 квадратных метров. Причиной ЧП могло стать короткое замыкание аппарата ИВЛ. По некоторым данным, один из них вспыхнул, после чего произошло задымление.

В Санкт-Петербурге при пожаре в больнице погибли 5 человек, больных коронавирусом-8

В Санкт-Петербурге при пожаре в больнице погибли 5 человек, больных коронавирусом-10

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

# Коронавирус # Фотофакт

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