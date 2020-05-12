В Санкт-Петербурге при пожаре в больнице погибли 5 человек, больных коронавирусом

Все они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Новости России. Пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли 5 пациентов, больных коронавирусом.

Возгорание произошло на шестом этаже в отделении реанимации. Его площадь составила 10 квадратных метров. Причиной ЧП могло стать короткое замыкание аппарата ИВЛ. По некоторым данным, один из них вспыхнул, после чего произошло задымление.