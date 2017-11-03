В Санкт-Петербурге десятки человек госпитализированы из-за острой кишечной инфекции

Новости России. Десятки человек госпитализированы в Санкт-Петербурге из-за острой кишечной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа». Речь идет о сотрудниках крупного торгового центра, гражданах Таджикистана и Узбекистана.

Медики обнаружили у них сальмонеллез. По предварительным данным, заражение произошло в процессе организованного питания, во время которого были нарушены санитарно-эпидемиологические требования.