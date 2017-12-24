В Сан-Франциско предотвратили крупный теракт: бывший морпех планировал атаку на торговый центр

Новости США. Накануне Рождества в США предотвратили крупный теракт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране сейчас усиливают меры безопасности после того, как ФБР раскрыло злой умысел бывшего морского пехотинца.

Он планировал атаковать торгово-развлекательный центр в Сан-Франциско. Там множество баров и сувенирных магазинов и всегда многолюдно. Злоумышленник должен был сыграть роль смертника. Дома у него спецслужбы нашли боеприпасы и материалы для изготовления бомбы.