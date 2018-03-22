В Сан-Франциско будет запрещено продавать одежду из натурального меха с 2019 года

Новости США. В Сан-Франциско с 2019 года вступит в силу запрет на продажу одежды из натурального меха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарушителям этой нормы будет грозить штраф в размере 1000 долларов. При этом нововведение не касается изделий из кожи и шерсти. Желающим приобрести изделие из натурального меха в Сан-Франциско придется идти в магазины подержанной одежды. Только за этими торговыми точками останется право на реализацию данного товара. А для продавцов, закупивших большие партии заранее, будет предусмотрена отсрочка до января 2020 года.