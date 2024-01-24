В Сан-Диего за день выпала месячная норма осадков – город затоплен сильными дождями

В Сан-Диего введено чрезвычайное положение. Американский город затоплен из-за сильных дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпала месячная норма осадков. Тысячи домов остаются без электричества. Закрыты автомагистрали и остановлены транзитные маршруты, отменены занятия в школах. Синоптики назвали 24 января самым дождливым днем в январе за всю историю Сан-Диего.