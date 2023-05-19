В Сальвадоре борьба с преступностью переросла в настоящую войну, власти ввели ЧП

Новости Сальвадора. В Сальвадоре борьба с преступностью переросла в настоящую войну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 5 тысяч солдат и как минимум 500 полицейских штурмом взяли город Нуэва-Консепсьон на севере страны, чтобы ликвидировать орудующие там уличные банды.

Для того чтобы покончить с организованной преступностью, власти Сальвадора ввели чрезвычайное положение, которое позволяет полиции без решения суда быстро арестовывать и заключать в тюрьму нарушителей спокойствия, приостанавливая их право на адвоката. За год в стране были задержаны около 70 тысяч участников уличных банд.