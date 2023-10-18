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В Сальвадоре автобус на полной скорости врезался в ограждение и перевернулся – погибли 9 человек

18 октября 2023 11:33
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Смертельное ДТП с автобусом произошло в Сальвадоре. На полной скорости он врезался в дорожное ограждение и перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сальвадоре автобус на полной скорости врезался в ограждение и перевернулся – погибли 9 человек-1

Девять человек погибли. Сообщается о 43 пострадавших. До приезда полиции и спасателей на помощь пассажирам бросились проезжавшие мимо водители. Прибывшие на место бригады медиков доставили в больницы 13 человек с тяжелыми травмами. По версии полиции, виновником аварии стал водитель, который не справился с управлением.

# ДТП # Фотофакт

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