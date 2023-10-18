В Сальвадоре автобус на полной скорости врезался в ограждение и перевернулся – погибли 9 человек

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Сальвадоре. На полной скорости он врезался в дорожное ограждение и перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девять человек погибли. Сообщается о 43 пострадавших. До приезда полиции и спасателей на помощь пассажирам бросились проезжавшие мимо водители. Прибывшие на место бригады медиков доставили в больницы 13 человек с тяжелыми травмами. По версии полиции, виновником аварии стал водитель, который не справился с управлением.