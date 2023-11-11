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В Рязанской области 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

11 ноября 2023 08:19
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В Рязанской области 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает Московская железная дорога, пишет РИА Новости.

Авария случилась около в 7:12 по московскому времени на перегоне Рыбное – Блок пост. Предполагается, что это произошло из-за вмешательства третьих лиц. Помощник машиниста получил незначительные травмы. Ситуация не повлияла на движение пассажирских поездов. Восстановительные поезда были направлены на место происшествия. Также отмечается, что экологической угрозы из-за происшествия нет.

# Авария

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