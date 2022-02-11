В Румынию прибыли американские солдаты и техника для укрепления обороноспособности

В Румынию прибыла очередная колонна американской военной техники и солдат, которые усилят группировку войск. В стране уже находятся 900 военнослужащих США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего Пентагон дополнительно направил в Польшу и Румынию почти 3 000 солдат для укрепления обороноспособности Восточной Европы. Защищаться от мнимой военной угрозы США намерены не только на земле, но и в воздухе. На авиабазах на берегу Черного моря также разместится эскадрилья американских истребителей, которая будет нести боевое дежурство.

Усилить присутствие в Румынии намерен и Североатлантический альянс. НАТО готово разместить там 1 000 военнослужащих из разных стран.