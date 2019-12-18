В Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда: есть пострадавшие

Новости Румынии. На вокзале в Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Железнодорожный инцидент произошел в городе Плоешти.

Товарняк не отреагировал на сигнал остановки и врезался в пассажирский состав. В результате аварии пострадали 5 человек. Прибывшие медики оказали им первую помощь. Некоторых доставили в больницу на вертолетах.

В настоящее время движение на отрезке дороги в районе Плоешти заблокировано. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.