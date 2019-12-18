Прямой эфир

В Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда: есть пострадавшие

18 декабря 2019 19:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Румынии. На вокзале в Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Железнодорожный инцидент произошел в городе Плоешти.

В Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда: есть пострадавшие-1

Товарняк не отреагировал на сигнал остановки и врезался в пассажирский состав. В результате аварии пострадали 5 человек. Прибывшие медики оказали им первую помощь. Некоторых доставили в больницу на вертолетах.

В настоящее время движение на отрезке дороги в районе Плоешти заблокировано. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда: есть пострадавшие-4

В Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда: есть пострадавшие-6

В Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда: есть пострадавшие-8

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украина ужесточила правила выезда своих граждан в Россию
18 декабря 2019 18:56

Украина ужесточила правила выезда своих граждан в Россию

Почему Польша может покинуть Евросоюз?
18 декабря 2019 18:54

Почему Польша может покинуть Евросоюз?

В Китае нашли 13 горняков, пропавших без вести после аварии на шахте
18 декабря 2019 18:52

В Китае нашли 13 горняков, пропавших без вести после аварии на шахте