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В Румынии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах

01 декабря 2024 07:51
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Для Румынии 1 декабря не только праздничный день, но и день выбора. В стране вновь открылись избирательные участки. После политических потрясений, последовавших за первым туром президентских выборов, теперь формируется парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил народ Румынии с Днем национального единения и пригласил чаще посещать Беларусь.

В Румынии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах-2

Нужно избрать 137 сенаторов и 322 депутата из общего числа баллотирующихся, которое составляет порядка десяти тысяч человек. К выборам допустили 50 политических блоков и партий, которым необходимо преодолеть порог минимум в 5 % для попадания в парламент.

В Румынии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах-4

Напомним, неделей ранее в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам неожиданно высокую поддержку получил Кэлин Джорджеску. Малоизвестный ультраправый политик неоднократно ставил под сомнение поддержку Украины и членство Румынии в НАТО.

# Выборы

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