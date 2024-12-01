В Румынии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах

Для Румынии 1 декабря не только праздничный день, но и день выбора. В стране вновь открылись избирательные участки. После политических потрясений, последовавших за первым туром президентских выборов, теперь формируется парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко поздравил народ Румынии с Днем национального единения и пригласил чаще посещать Беларусь.

Нужно избрать 137 сенаторов и 322 депутата из общего числа баллотирующихся, которое составляет порядка десяти тысяч человек. К выборам допустили 50 политических блоков и партий, которым необходимо преодолеть порог минимум в 5 % для попадания в парламент.