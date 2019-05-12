Прямой эфир

В Ростовской области произошёл хлопок газа. Погибли мужчина и девочка

12 мая 2019 06:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 12 мая примерно в половине первого ночи в посёлке Чистоозерный Ростовской области произошёл хлопок бытового газа в 16-квартирном двухэтажном доме.  

Как сообщает РИА Новости, в результате произошедшего два человека погибли, ещё два – пострадали. 9-летняя девочка скончалась в машине скорой помощи, а мужчина оказался завален. К настоящему моменту его тело извлечено из-под завалов.  

В Ростовской области произошёл хлопок газа. Погибли мужчина и девочка-1

Фото: СУ СК России по Ростовской области  

По сведениям СУ СК России по Ростовской области, погибшему мужчине было 29 лет. Двое пострадавших находятся в больнице, им оказывается помощь.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».  

Осматривается место происшествия, опрашиваются жильцы дома, будет изучена документация газоснабжающей организации.  

# Взрыв газа

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве +21 и дожди, в Киеве +20 и грозы. Погода в Европе до 19 мая
11 мая 2019 18:16

В Москве +21 и дожди, в Киеве +20 и грозы. Погода в Европе до 19 мая

Извержение вулкана на Суматре: столб пепла достиг 2 км в высоту! Видеофакт
11 мая 2019 17:43

Извержение вулкана на Суматре: столб пепла достиг 2 км в высоту! Видеофакт

Майский снег в Турции и 20-сантиметровые сугробы в Швейцарии: необычные для сезона снегопады накрыли Европу
11 мая 2019 17:03

Майский снег в Турции и 20-сантиметровые сугробы в Швейцарии: необычные для сезона снегопады накрыли Европу