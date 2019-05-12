В Ростовской области произошёл хлопок газа. Погибли мужчина и девочка
Новости России. 12 мая примерно в половине первого ночи в посёлке Чистоозерный Ростовской области произошёл хлопок бытового газа в 16-квартирном двухэтажном доме.
Как сообщает РИА Новости, в результате произошедшего два человека погибли, ещё два – пострадали. 9-летняя девочка скончалась в машине скорой помощи, а мужчина оказался завален. К настоящему моменту его тело извлечено из-под завалов.
Фото: СУ СК России по Ростовской области
По сведениям СУ СК России по Ростовской области, погибшему мужчине было 29 лет. Двое пострадавших находятся в больнице, им оказывается помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Осматривается место происшествия, опрашиваются жильцы дома, будет изучена документация газоснабжающей организации.