В Ростове-на-Дону сильнейший пожар: возбуждено уголовное дело о поджоге

Новости России. В Ростове-на-Дону по факту сильного пожара в центре города возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 августа вечером в городе были охвачены огнем несколько кварталов в районе частной застройки. Общая площадь возгорания превысила 10 тысяч метров. Распространение огня не удавалось остановить в течение несколько часов, хотя на борьбу с пожаром были брошены все силы местного МЧС.