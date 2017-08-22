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В Ростове-на-Дону сильнейший пожар: возбуждено уголовное дело о поджоге

22 августа 2017 08:29
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Новости России. В Ростове-на-Дону по факту сильного пожара в центре города возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ростове-на-Дону сильнейший пожар: возбуждено уголовное дело о поджоге-1

21 августа вечером в городе были охвачены огнем несколько кварталов в районе частной застройки. Общая площадь возгорания превысила 10 тысяч метров. Распространение огня не удавалось остановить в течение несколько часов, хотя на борьбу с пожаром были брошены все силы местного МЧС.

В Ростове-на-Дону сильнейший пожар: возбуждено уголовное дело о поджоге-3

В больницы с ожогами обратились около 30 человек. Поначалу главной официальной версией возгорания считалось короткое замыкание в неисправной бытовой технике. А жаркая погода и сильный ветер способствовали распространению огня. Сейчас речь идет о вероятном поджоге. За ним могут стоять так называемые «черные риэлторы». 

# Пожар # Фотофакт

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