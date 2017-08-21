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В Ростове-на-Дону огонь уже уничтожил 30 домов, фото с места ЧП похожи на кадры из фильма-катастрофы

21 августа 2017 17:09
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Новости России. Крупнейший пожар в российском Ростове-на-Дону. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ростове-на-Дону огонь уже уничтожил 30 домов, фото с места ЧП похожи на кадры из фильма-катастрофы-1

В Ростове-на-Дону огонь уже уничтожил 30 домов, фото с места ЧП похожи на кадры из фильма-катастрофы-3

В Ростове-на-Дону огонь уже уничтожил 30 домов, фото с места ЧП похожи на кадры из фильма-катастрофы-5

На данный момент площадь возгорания составляет более 10 тысяч гектаров. Горит частная застройка. Уже известно, что пламя уничтожило 30 домов. Есть пострадавшие – десятки человек обратились за помощью к медикам. В результате ЧП эвакуированы 560 человек.

# Пожар

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