В Ростове-на-Дону огонь уже уничтожил 30 домов, фото с места ЧП похожи на кадры из фильма-катастрофы

Новости России. Крупнейший пожар в российском Ростове-на-Дону. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент площадь возгорания составляет более 10 тысяч гектаров. Горит частная застройка. Уже известно, что пламя уничтожило 30 домов. Есть пострадавшие – десятки человек обратились за помощью к медикам. В результате ЧП эвакуированы 560 человек.