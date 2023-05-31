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В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна во время детских соревнований – 1 человек погиб, более 30 ранены

31 мая 2023 08:25
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Новости России. Один человек погиб, более 30 получили травмы в результате обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших 15 детей. Они доставлены в больницу, большинство находятся в тяжелом состоянии.  

В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна во время детских соревнований – 1 человек погиб, более 30 ранены-1

Трагедия произошла 30 мая во время детских соревнований по футболу. По предварительной информации, трибуны опрокинул сильный ветер. Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Прокуратура Ростовской области организовала проверку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.  

# Несчастный случай # Новости России # Фотофакт

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