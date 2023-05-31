Новости России. Один человек погиб, более 30 получили травмы в результате обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших 15 детей. Они доставлены в больницу, большинство находятся в тяжелом состоянии.