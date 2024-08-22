В российском Пролетарске растёт число пострадавших. Пятые сутки в городе тушат пожар

В российском Пролетарске растет число пострадавших в результате пожара, который вспыхнул после атаки украинских дронов. Силы ПВО сумели ее отразить, но обломки беспилотника упали на хранилище дизельного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь не могут потушить уже пятый день. Он раскинулся на 10 тысяч квадратных метров. На борьбу с пламенем брошены все силы. Без малого 50 пожарных, участвовавших в операции, пострадали. Из них 15 человек госпитализированы. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Угрозы взрыва или распространения огня на жилые дома нет.