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В российском Пролетарске растёт число пострадавших. Пятые сутки в городе тушат пожар

22 августа 2024 12:17
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В российском Пролетарске растет число пострадавших в результате пожара, который вспыхнул после атаки украинских дронов. Силы ПВО сумели ее отразить, но обломки беспилотника упали на хранилище дизельного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В российском Пролетарске растёт число пострадавших. Пятые сутки в городе тушат пожар-2

Огонь не могут потушить уже пятый день. Он раскинулся на 10 тысяч квадратных метров. На борьбу с пламенем брошены все силы. Без малого 50 пожарных, участвовавших в операции, пострадали. Из них 15 человек госпитализированы. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Угрозы взрыва или распространения огня на жилые дома нет.

# ЧП

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