Новости России. В российской Республике Башкортостан заживо сгорели 12 человек. Пожар произошёл в городе Стерлитамаке в одном из частных домов, где размещался центр социальной адаптации. Все погибшие — местные жители.

О возгорании пожарным сообщили соседи, однако было уже слишком поздно. Спасатели приехали, когда пламя охватило кровлю. Никого спасти не удалось.

Пока основная версия, которую рассматривают следователи, - техническая неисправность электросети. Возбуждено два уголовных дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.