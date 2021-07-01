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В России запретили публично демонстрировать изображения военных преступников времён Второй мировой войны

01 июля 2021 14:22
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Новости России. Публично демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны, а также распространять нацистскую атрибутику запретили в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России запретили публично демонстрировать изображения военных преступников времён Второй мировой войны-1

Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин. Под запретом – использование и демонстрация изображений и материалов выступлений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными Международным военным трибуналом.

В России запретили публично демонстрировать изображения военных преступников времён Второй мировой войны-4

Исключение составят лишь случаи, при которых формируется негативное отношение к нацизму, нет пропаганды или оправдания этой идеологии. Цель нового закона – не допустить героизации военных преступников на территории России.

# Закон # Владимир Путин # Фотофакт

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