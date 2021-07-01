В России запретили публично демонстрировать изображения военных преступников времён Второй мировой войны

Новости России. Публично демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны, а также распространять нацистскую атрибутику запретили в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин. Под запретом – использование и демонстрация изображений и материалов выступлений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными Международным военным трибуналом.