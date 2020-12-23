В России вводится уголовная ответственность за умышленное блокирование дорог

Один из них о запрете иностранного финансирования публичных мероприятий. Документ определяет порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения таких мероприятия, а также расходования полученных пожертвований.

Второй законопроект касается ответственности за клевету в интернете. Теперь за нее может грозить уголовная ответственность. Особо тяжкая клевета наказывается лишением свободы на срок до двух лет. А если присутствуют отягощающие обстоятельства, то и до пяти.