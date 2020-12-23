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В России вводится уголовная ответственность за умышленное блокирование дорог

23 декабря 2020 20:39
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Новости России. Несколько важных законопроектов приняли 23 декабря депутаты российской Госдумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России вводится уголовная ответственность за умышленное блокирование дорог-1

Один из них о запрете иностранного финансирования публичных мероприятий. Документ определяет порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения таких мероприятия, а также расходования полученных пожертвований.

Второй законопроект касается ответственности за клевету в интернете. Теперь за нее может грозить уголовная ответственность. Особо тяжкая клевета наказывается лишением свободы на срок до двух лет. А если присутствуют отягощающие обстоятельства, то и до пяти.

В России вводится уголовная ответственность за умышленное блокирование дорог-4

Кроме того, уголовная ответственность вводится и за умышленное блокирование дорог. Если здоровью пострадавших был нанесен тяжкий вред или причинен крупный ущерб, то виновный может быть осужден на четыре года лишения свободы.

# Закон # Фотофакт

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