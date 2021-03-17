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В России усилили ответственность за оскорбление ветеранов. Штраф до 5 миллионов

17 марта 2021 20:20
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Новости России. В России Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за клевету в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России усилили ответственность за оскорбление ветеранов. Штраф до 5 миллионов-1

Теперь за публичное унижение их чести и достоинства в СМИ или интернете предусматривается лишение свободы до пяти лет и штраф – максимум 5 миллионов российских рублей.

В России усилили ответственность за оскорбление ветеранов. Штраф до 5 миллионов-4

Кроме того, уголовная ответственность вводится за публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, памятным датам, связанным с защитой страны, а также реабилитацию нацизма.

# Закон # Фотофакт

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