В России усилили ответственность за оскорбление ветеранов. Штраф до 5 миллионов

Новости России. В России Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за клевету в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь за публичное унижение их чести и достоинства в СМИ или интернете предусматривается лишение свободы до пяти лет и штраф – максимум 5 миллионов российских рублей.