В России стена бывшего кинотеатра обрушилась на торговые ряды: пострадали 10 человек, в том числе ребенок

Новости России. Стена бывшего кинотеатра обрушилась на торговые ряды в подмосковном городе Балашиха. В результате ЧП пострадали по меньшей мере 10 человек, в том числе ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Стена бывшего кинотеатра обрушилась на торговые ряды в подмосковном городе Балашиха. В результате ЧП пострадали по меньшей мере 10 человек, в том числе ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас на месте происшествия работают медики и сотрудники МЧС. По мнению специалистов, обвал части здания мог произойти из-за нарушений при проведении строительных работ.