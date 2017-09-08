Прямой эфир

В России стена бывшего кинотеатра обрушилась на торговые ряды: пострадали 10 человек, в том числе ребенок

08 сентября 2017 09:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Стена бывшего кинотеатра обрушилась на торговые ряды в подмосковном городе Балашиха. В результате ЧП пострадали по меньшей мере 10 человек, в том числе ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России стена бывшего кинотеатра обрушилась на торговые ряды: пострадали 10 человек, в том числе ребенок-1

Сейчас на месте происшествия работают медики и сотрудники МЧС. По мнению специалистов, обвал части здания мог произойти из-за нарушений при проведении строительных работ.

# Обрушение дома

Другие новости рубрики

Все новости
Московскую область накрыл снег с градом: повреждены линии электропередачи и парализовано железнодорожное сообщение
08 сентября 2017 07:37

Московскую область накрыл снег с градом: повреждены линии электропередачи и парализовано железнодорожное сообщение

В Канаде потерпел крушение легкомоторный самолет: погиб пилот
08 сентября 2017 07:34

В Канаде потерпел крушение легкомоторный самолет: погиб пилот

В центре Лондона из-за короткого замыкания на электроподстанции прогремел взрыв: есть пострадавшие
08 сентября 2017 07:31

В центре Лондона из-за короткого замыкания на электроподстанции прогремел взрыв: есть пострадавшие