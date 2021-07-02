В России снова зарегистрирован максимум смертей от коронавируса за сутки

Новости России. В России зафиксирован очередной антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19. За сутки скончались 679 человек – максимум с начала пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крайне сложной остается ситуация в Москве. Основной причиной вспышки заражений в столице считают распространение «Дельта»-штамма вируса. Речь идет о мутации, впервые выявленной в Индии.