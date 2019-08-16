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В России самолёт вернулся в аэропорт Внуково из-за попадания птицы в лобовое стекло

16 августа 2019 12:09
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Новости России. 16 августа самолёт авиакомпании «Utair» вернулся в аэропорт Внуково из-за попадания птицы в лобовое стекло.

Как сообщает РИА Новости, авиасудно направлялось из Москвы в Уфу, однако из-за непредвиденной ситуации было решено совершить посадку.

В инциденте никто не пострадал, стекло самолёта не повреждено. Вылет в Уфу запланирован на 15:30, пассажиры полетят на другом воздушном судне.

На неделе в Подмосковье пилоты совершили экстренное приземление Airbus A321.

Мужчины спасли жизни 226 пассажиров и будут представлены к госнаградам – здесь подробнее.

# Самолет

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