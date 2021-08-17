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В России разбился образец опытного самолёта Ил-112В. Экипаж не выжил

17 августа 2021 11:53
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Новости России. В России при заходе на посадку разбился опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России разбился образец опытного самолёта Ил-112В. Экипаж не выжил-1

В России разбился образец опытного самолёта Ил-112В. Экипаж не выжил-3

На борту находился экипаж из трех человек. По предварительным данным, никто не выжил. Подробности происшествия уточняются, а для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия. Ил-112В – новейший российский легкий турбовинтовой военно-транспортный самолет. Размеры салона позволяют разместить в нем до 50 человек или до 26 парашютистов с личным вооружением.

# Крушение # Фотофакт

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