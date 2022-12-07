В России рассматривают вариант полного запрета на продажу нефти странам, поддержавшим эмбарго

Новости России. Ответные меры на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть обсуждают в Москве. Как вариант рассматривают полный запрет на продажу черного золота странам, поддержавшим эмбарго. В том числе тем, которые покупают нефть не напрямую, а через посредников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй вариант предусматривает запрет на экспорт по контрактам, в которые добавлено условие потолка цен. Пока ни один из способов не одобрен, возможны и другие варианты.

Напомним, накануне странам ЕС наконец удалось договориться: они готовы покупать российскую нефть по 60 долларов за баррель.