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В России рассматривают вариант полного запрета на продажу нефти странам, поддержавшим эмбарго

07 декабря 2022 12:15
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Новости России. Ответные меры на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть обсуждают в Москве. Как вариант рассматривают полный запрет на продажу черного золота странам, поддержавшим эмбарго. В том числе тем, которые покупают нефть не напрямую, а через посредников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России рассматривают вариант полного запрета на продажу нефти странам, поддержавшим эмбарго-1

Второй вариант предусматривает запрет на экспорт по контрактам, в которые добавлено условие потолка цен. Пока ни один из способов не одобрен, возможны и другие варианты.

Напомним, накануне странам ЕС наконец удалось договориться: они готовы покупать российскую нефть по 60 долларов за баррель.

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# Международная политика # Новости России # Фотофакт

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