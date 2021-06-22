В России расчёт число людей, которые заболели индийским штаммом коронавируса

Новости России. В России фиксируют значительный рост новых случаев COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом у почти 90 % новых заболевших «дельта» – мутировавший индийский штамм. Он считается более агрессивным и быстро распространяется.

«Дельте», по статистике, может противостоять только каждый третий: те, у кого высокие антитела. В большинстве случаев иммунитету человека требуется больше времени для сопротивления коронавирусу. Этим и объясняется лавинообразный рост. На больничных койках все больше молодежи, поэтому вопрос вакцинации и ревакцинации сейчас стоит особенно остро.