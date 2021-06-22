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В России расчёт число людей, которые заболели индийским штаммом коронавируса

22 июня 2021 17:57
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Новости России. В России фиксируют значительный рост новых случаев COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом у почти 90 % новых заболевших «дельта» – мутировавший индийский штамм. Он считается более агрессивным и быстро распространяется.

«Дельте», по статистике, может противостоять только каждый третий: те, у кого высокие антитела. В большинстве случаев иммунитету человека требуется больше времени для сопротивления коронавирусу. Этим и объясняется лавинообразный рост. На больничных койках все больше молодежи, поэтому вопрос вакцинации и ревакцинации сейчас стоит особенно остро.

В России расчёт число людей, которые заболели индийским штаммом коронавируса-1

В связи со сложившейся ситуацией в Москве запрещено проведение развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. С 28 июня рестораны переводятся на безковидный режим: посещать их смогут только привитые, переболевшие или те, у кого отрицательный результат ПЦР-теста.

В России расчёт число людей, которые заболели индийским штаммом коронавируса-4

Кроме того, из-за ситуации по коронавирусу Форум регионов Беларуси и России, проведение которого было запланировано с 29 июня по 1 июля в Московской области, может быть переведен в формат видеоконференции.

# Коронавирус # Фотофакт

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