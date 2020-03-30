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В России пожаром охвачено 1,5 тысячи гектаров леса

30 марта 2020 15:08
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Новости России. Российские регионы один за другим охватывают природные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В России пожаром охвачено 1,5 тысячи гектаров леса-1



В 2020 году из-за аномально тёплой зимы возгорания стали фиксировать значительно раньше обычного. В общей сложности, огнём охвачено 1500 гектаров леса. Пламя бушует в Забайкалье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае.

В России пожаром охвачено 1,5 тысячи гектаров леса-3

На борьбу со стихией направлены сотни специалистов и десятки единиц воздушной техники. Пока возгорания не несут угрозы населённым пунктам. 

# Пожар # Фотофакт

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