В России пожаром охвачено 1,5 тысячи гектаров леса

Новости России. Российские регионы один за другим охватывают природные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В 2020 году из-за аномально тёплой зимы возгорания стали фиксировать значительно раньше обычного. В общей сложности, огнём охвачено 1500 гектаров леса. Пламя бушует в Забайкалье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае.