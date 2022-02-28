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В России организуют вывоз своих граждан из Европы. Как это сделают в условиях закрытого неба?

28 февраля 2022 10:43
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Новости России. В России организуют вывоз своих граждан из европейских стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России организуют вывоз своих граждан из Европы. Как это сделают в условиях закрытого неба?-1

Туристов, оставшихся в Европе, планируют отправить домой транзитным путем через третьи страны, в числе которых Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Сейчас формируются списки тех, кому необходимо содействие в возвращении на родину. После этого составят график. Также в помощь туристам работает мобильное приложение. Напомним, ранее Евросоюз закрыл небо для всех российских самолетов.

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# Международная политика # Фотофакт

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