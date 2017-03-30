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В России на дороге, ведущей в аэропорт «Домодедово», пожарная машина сбила 9 человек

30 марта 2017 10:30
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Новости России. Девять человек оказались под колесами пожарной машины в Москве. Одна женщина погибла, еще четверо пешеходов госпитализированы в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на дороге, ведущей к аэропорту «Домодедово». Вблизи пешеходного перехода.

Точная причина происшествия устанавливается. По предварительной информации, у водителя случился гипертонический криз. К месту ДТП выехали следователи. Служащие аэропорта сотрудничают с правоохранителями, чтобы выяснить все обстоятельства ЧП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария в России

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