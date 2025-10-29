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В Рио-де-Жанейро во время полицейской спецоперации погибли около 70 человек

29 октября 2025 08:31
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Власти Бразилии начали войну с наркоторговцами. Сейчас на улицах Рио-де-Жанейро идут тяжелые уличные бои, в которых уже погибли около 70 человек. Полиция проводит масштабный рейд против банд контрабандистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Рио-де-Жанейро во время полицейской спецоперации погибли около 70 человек-2

Это крупнейшая подобная операция в истории страны. Участвуют около 2,5 тысяч сотрудников силовых органов. Когда они вошли в районы, где орудуют банды, начались перестрелки. Преступники строили баррикады, стреляли по полицейским из автоматов, гранатометов и даже сбрасывали на спецназ взрывные устройства с дронов. Сообщается о десятках раненых, включая случайных прохожих. Задержано около 100 человек, изъято более 200 килограммов наркотиков и десятки единиц огнестрельного оружия. 

# Бразилия # Наркотики

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