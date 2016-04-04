В Риме турист въехал на станцию метро на автомобиле и отделался штрафом в 40 евро

Новости Италии. Неожиданное происшествие в итальянской столице. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В Риме незадачливый турист въехал на станцию метро на автомобиле.

По словам мужчины, он спутал вход в столичную подземку с въездом на парковку. Свою ошибку водитель понял, лишь когда съехал вниз по ступеням. Задним ходом вернуться на улицу у него не получилось. Машину пришлось вытаскивать с помощью эвакуатора. Главный виновник получил штраф в размере 40 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.