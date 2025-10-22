В Риме прошла массовая акция протеста за свободу прессы

Римская площадь Санти-Апостоли накануне стала эпицентром борьбы за фундаментальное право – свободу прессы. Здесь прошла многотысячная акция протеста в ответ на покушение на журналиста-расследователя Сигфридо Рануччи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неделю назад у его дома в пригороде Рима прогремел взрыв. Были повреждены две машины и соседний коттедж. Никто не пострадал. Хотя, по оценкам следователей, сила взрыва могла бы убить человека, окажись он в этот момент рядом с эпицентром.

Теракт произошел спустя 20 минут как Рануччи вернулся с работы. Инцидент вызвал волну осуждения по всей Италии. Вскоре недовольство вылилось в «Демонстрацию без флага», инициированной политическими силами.