В Риме прошла массовая акция протеста за свободу прессы
Римская площадь Санти-Апостоли накануне стала эпицентром борьбы за фундаментальное право – свободу прессы. Здесь прошла многотысячная акция протеста в ответ на покушение на журналиста-расследователя Сигфридо Рануччи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неделю назад у его дома в пригороде Рима прогремел взрыв. Были повреждены две машины и соседний коттедж. Никто не пострадал. Хотя, по оценкам следователей, сила взрыва могла бы убить человека, окажись он в этот момент рядом с эпицентром.
Теракт произошел спустя 20 минут как Рануччи вернулся с работы. Инцидент вызвал волну осуждения по всей Италии. Вскоре недовольство вылилось в «Демонстрацию без флага», инициированной политическими силами.
Показательно, что акция объединила представителей как оппозиции, так и правящей коалиции. Приняли участие и журналисты из всей страны. Они осудили кризисное состояние свободы информации в Италии, которая опустилась на 49-е место в глобальном рейтинге «Репортеров без границ». По их словам, итальянская журналистика задохнулась в безрассудных судебных исках и политическом давлении. А когда такие усилия перестают работать в руках власти, ущемленные правдой вынуждены идти на крайние меры.