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В Риме образовалась воронка глубиной около 10 метров. Эвакуированы 22 семьи

16 февраля 2018 07:04
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Новости Италии. В Риме в районе Балдуина образовалась воронка глубиной около 10 метров. Проводится проверка устойчивости соседних зданий и близлежащей земли.  

Как сообщает агентство ANSA, эвакуированы 22 семьи, которые до сих пор не могут вернуться в свои дома. Если у этих людей нет другого жилья, им будет предоставлено временное место жительства.  

Семь автомобилей провалились в яму. Что происходит в центре Рима – видеофакт здесь

В Риме образовалась воронка глубиной около 10 метров. Эвакуированы 22 семьи -1

Фото: Associated Press  

Воронка образовалась возле автомобильной стоянки: в неё провалилась часть припаркованных там автомобилей. Предполагается, что причинами инцидента могли стать размытие земли водой, а также близость к стройке.  

В Риме образовалась воронка глубиной около 10 метров. Эвакуированы 22 семьи -4

Фото: Associated Press  

Вирджиния Раджи, мэр Рима:  
Ситуация, несмотря на серьезность, находится под контролем.  

Прокуратурой Рима начато расследование.  

Осенью 2016 года в Минске провалился асфальт.  

Причиной стала трещина в водопроводной сети – здесь подробнее.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт # Вирджиния Раджи

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