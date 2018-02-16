В Риме образовалась воронка глубиной около 10 метров. Эвакуированы 22 семьи

Новости Италии. В Риме в районе Балдуина образовалась воронка глубиной около 10 метров. Проводится проверка устойчивости соседних зданий и близлежащей земли.

Как сообщает агентство ANSA, эвакуированы 22 семьи, которые до сих пор не могут вернуться в свои дома. Если у этих людей нет другого жилья, им будет предоставлено временное место жительства.

Семь автомобилей провалились в яму. Что происходит в центре Рима – видеофакт здесь.