В Риме образовалась воронка глубиной около 10 метров. Эвакуированы 22 семьи
Новости Италии. В Риме в районе Балдуина образовалась воронка глубиной около 10 метров. Проводится проверка устойчивости соседних зданий и близлежащей земли.
Как сообщает агентство ANSA, эвакуированы 22 семьи, которые до сих пор не могут вернуться в свои дома. Если у этих людей нет другого жилья, им будет предоставлено временное место жительства.
Семь автомобилей провалились в яму. Что происходит в центре Рима – видеофакт здесь.
Воронка образовалась возле автомобильной стоянки: в неё провалилась часть припаркованных там автомобилей. Предполагается, что причинами инцидента могли стать размытие земли водой, а также близость к стройке.
Вирджиния Раджи, мэр Рима:
Ситуация, несмотря на серьезность, находится под контролем.
Прокуратурой Рима начато расследование.
Осенью 2016 года в Минске провалился асфальт.
Причиной стала трещина в водопроводной сети – здесь подробнее.