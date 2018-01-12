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В Риме бастуют сотрудники транспортных служб: власти открыли центр города для проезда легковых машин

12 января 2018 12:08
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Новости Италии. Стачка сотрудников транспортных служб проходит в Риме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Метро, автобусы, трамваи и пригородные поезда стоят из-за недовольства служащих условиями труда.

В Риме бастуют сотрудники транспортных служб: власти открыли центр города для проезда легковых машин -1

Во избежание полного коллапса, власти открыли для проезда легковых авто исторический центр города.

Трудности для сотен тысяч граждан создали не вышедшие на смены машинисты в Великобритании. Они требуют выведения на линии составов, управляемых лишь одним специалистом.

# Забастовка # Фотофакт

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