В Риме бастуют сотрудники транспортных служб: власти открыли центр города для проезда легковых машин

Новости Италии. Стачка сотрудников транспортных служб проходит в Риме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Метро, автобусы, трамваи и пригородные поезда стоят из-за недовольства служащих условиями труда.

Во избежание полного коллапса, власти открыли для проезда легковых авто исторический центр города.

Трудности для сотен тысяч граждан создали не вышедшие на смены машинисты в Великобритании. Они требуют выведения на линии составов, управляемых лишь одним специалистом.