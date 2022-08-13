В Риме +34°С, в Москве +29°С. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 августа

В Париже синоптики обещают пасмурную погоду. Столбик термометра здесь покажет +34 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до +30 °C, будет солнечно. В Риме +34 °C, также ясно. В Мадриде воздух прогреется до +35 °C, без осадков.

В столице Болгарии +23 °C, будет дождливо. В Анкаре +34 °C, также пройдет дождь. В Афинах +33 °C, с дождем.

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +27 °C. В Вильнюсе +26 °C, не обойдется без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут +29 °C. В Киеве синоптики обещают +33 °C, без осадков. В Москве столбики термометров покажут +29 °C, будет ясно.