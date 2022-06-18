В Риме +32°C, в Москве +22°C. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 июня

В Париже синоптики обещают преимущественно ясную погоду, с переменной облачностью, но без осадков, столбик термометра покажет +29 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +32 °С, здесь ожидается солнечная погода, без осадков. Такая же погода ожидается в Риме: здесь будет солнечно, без осадков и до +32 °С. В Мадриде солнечно и +31 °С.

В столице Болгарии переменная облачность и преимущественно ясная погода. Столбик термометра поднимется до +26 °С. В Анкаре +27 °С, погода преимущественно ясная, с переменной облачностью и без осадков. В Афинах до +30 °С, ясно и без осадков.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге будет пасмурно и сильный дождь, воздух прогреется до +20 °С. В Вильнюсе до +21 °С, погода ожидается ненастная, с дождем. В Варшаве воздух прогреется до +31 °С, погода будет ясная и без осадков.