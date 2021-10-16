В Риме +22°C, в Москве +8°C. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 октября

В Париже столбики термометра покажут +17 °C, здесь ожидается дождь, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозу, солнечно, температура воздуха здесь +16 °C. В Риме до +22 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +21 °C, здесь обещают солнечную погоду.

В столице Болгарии по прогнозу +13 °C, ясно. В Анкаре возможен дождь, температура воздуха составит +15 °C. В Афинах обещают +19 °C.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют до +10 °C, возможен дождь, ветрено. В Вильнюсе +8 °C и дождь. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +10 °C, возможен дождь.