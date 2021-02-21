В Риме +17, в Москве -16. Погода в мире на неделю с 22 по 28 февраля

В Вене +10°С, без осадков. В Риме ясный день без осадков и 17 градусов тепла. +13°С обещают в Мадриде , здесь возможен дождь.

В столице Болгарии +9°С, без осадков. В Анкаре возможен дождь, температура около 0°С. В Афинах также возможен дождь, но значительно теплее: здесь обещают 13 градусов тепла.

На контрасте – Прибалтика. Температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге +2°С и без осадков, такая же погода по прогнозам синоптиков и в Вильнюсе. В Варшаве плюс +6°С, день обещает быть ясным, в Киеве чуть прохладнее – около 0°С. А в Москве ожидается довольно морозная погода до -16°С, без осадков.