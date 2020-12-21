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В Риме +13, в Москве -4. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 декабря

21 декабря 2020 11:08
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В Париже синоптики обещают дождь. Столбик термометра здесь покажет +12°C.  В Вене +4°C градусов, без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Пройдут обильные дожди и мокрый снег, по ночам будет морозно. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Риме +13, в Москве -4. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 декабря -1

В Риме также без осадков, солнечно и +13°C. До +8°C в Мадриде. Здесь по прогнозу дождь.  

В Риме +13, в Москве -4. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 декабря -4

Без осадков и +2 градуса обещают в столице Болгарии. В Анкаре солнечно и тоже +2°C. В Афинах теплее: здесь обещают 13 градусов со знаком плюс.  

В Риме +13, в Москве -4. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 декабря -7

На контрасте Прибалтика. Температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге +2°C и снег, в Вильнюсе также обещают снег и +1°C. В Варшаве 3 градуса тепла, в Киеве -1°C и без осадков. В Москве осадков также не прогнозируется, температура воздуха -4°C.  

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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