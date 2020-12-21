В Риме +13, в Москве -4. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 декабря

В Риме также без осадков, солнечно и +13°C. До +8°C в Мадриде. Здесь по прогнозу дождь.

Без осадков и +2 градуса обещают в столице Болгарии. В Анкаре солнечно и тоже +2°C. В Афинах теплее: здесь обещают 13 градусов со знаком плюс.