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В Риге прошли учения по отражению возможного вторжения

08 августа 2026 12:00
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Жители латвийской столицы привыкают огибать бетонные блоки и металлические ежи, которые давно вписались в урбанистический пейзаж. На проспектах Риги вновь проходят тактические маневры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Риге прошли учения по отражению возможного вторжения-2

Согласно официальной версии, учения направлены на сдерживание сил вероятного противника в городской среде. Кого в Латвии считают врагом – догадаться не трудно. Однако пока что эти препятствия ощутили на себе только рижане, которым пришлось петлять в обход. Жителей призвали не поддаваться эмоциям, мол, все было согласовано заранее. Однако увиденное явно застало горожан врасплох.

В Риге прошли учения по отражению возможного вторжения-4

Что-то показалось подозрительным.  Да, как-то не могли понять, что происходит.

В Риге прошли учения по отражению возможного вторжения-6

Видела какие-то подозрительные движения в кустах, но потом поняла, что это люди с оружием.

Учения обернулись для горожан новой головной болью. Жителей просят следовать указаниям организаторов, обращать внимание на временные знаки и дорожные ограждения, а также планировать маршруты в объезд закрытого участка. 

# Новости Латвии

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