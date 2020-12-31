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В Риге из-за взрыва в жилом доме погиб человек

31 декабря 2020 13:09
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Новости Латвии. ЧП в латвийской Риге. В результате взрыва в трехэтажном жилом доме погиб человек, ещё шестеро пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Риге из-за взрыва в жилом доме погиб человек-1

Ударная волна разрушила часть строения, после чего вспыхнул пожар. В зданиях, расположенных в нескольких километрах от места происшествия, дрожали стекла. На месте работают десятки спасателей и несколько бригад скорой помощи. Вероятной причиной инцидента мог стать взрыв газа.  

# Взрыв # Фотофакт

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