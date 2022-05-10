В Риге бульдозерами убрали цветы с памятников советским воинам

Новости Латвии. Еще один циничный факт из истории Дня Победы в Латвии сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстрация отношения к памяти и неуважения рижских властей к собственным гражданам, которые, несмотря на запреты, все же решили выразить дань уважения и памяти тем, кто некогда разгромил нацизм.

Накануне, в праздник, который на протяжение 77 лет считался символом воинской доблести, люди, вопреки нездравым взглядам своего правительства, принесли море цветов к подножию памятника Освободителям в парке Победы. Однако Муниципальные службы Риги сочли такую благодарность своего народа советским освободителям ничем иным, как открытым оскорблением. И уже с рассветом трактором сгребли все цветы, возложенные к мемориалу. А сам парк оградили забором, на котором развесили украинский и латвийский флаги. До сих пор остается непонятным, как этот шаг связан с данью памяти умершим и победившим фашизм людям.

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