В Риге без отопления осталось около 530 домов. Коммунальные предприятия не могут оплатить счета

Там многие коммунальные предприятия уже не в состоянии оплачивать астрономические счета за теплоснабжение. Эта проблема как снег на голову теперь свалилась и на Латвию. Более полутысячи домов остались без тепла из-за долгов. А это ни много ни мало 22 тысячи квартир, жильцы которых начинают замерзать. Бросает людей в дрожь и от того, что коммунальщики хотят решить проблемы за их счет. То есть залезть к ним в карман, чтобы погасить хотя бы часть своего долга. Теперь жильцов греет только надежда, что они все-таки смогут пережить эту зиму.