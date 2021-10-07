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В Риге без отопления осталось около 530 домов. Коммунальные предприятия не могут оплатить счета

07 октября 2021 10:55
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Новости Латвии. В Риге накануне холодов без отопления осталось более 530 домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина тому не какая-нибудь авария трубопровода, а скорее энергетическая катастрофа, которая произошла в ЕС.

В Риге без отопления осталось около 530 домов. Коммунальные предприятия не могут оплатить счета-1

Там многие коммунальные предприятия уже не в состоянии оплачивать астрономические счета за теплоснабжение. Эта проблема как снег на голову теперь свалилась и на Латвию. Более полутысячи домов остались без тепла из-за долгов. А это ни много ни мало 22 тысячи квартир, жильцы которых начинают замерзать. Бросает людей в дрожь и от того, что коммунальщики хотят решить проблемы за их счет. То есть залезть к ним в карман, чтобы погасить хотя бы часть своего долга. Теперь жильцов греет только надежда, что они все-таки смогут пережить эту зиму.

# Отопительный сезон # Фотофакт

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