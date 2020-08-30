В Риге +19, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 31 августа по 6 сентября

На градус теплее в Вене. Дождь, гроза и +23 в Риме. На два пункта прохладнее в Мадриде. В Афинах – +36. Всего на градус отстает Анкара. Ясно и 34 выше ноля в Софии.