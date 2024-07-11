В РФ сделали жесткое предупреждение премьеру Британии Стармеру по Украине

В Москве предупреждают британского премьер-министра Кира Стармера о последствиях, которые могут наступить, если Соединенное Королевство позволит Украине применить британское оружие против РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков называет это «безответственным шагом», который грозит обострением ситуации. При этом несколько стран Запада уже дали Украине разрешение на применение своего оружия против РФ.

Российский президент Владимир Путин сказал, что в ответ на поставки оружия в Украину Москва может ответить асимметрично, подумав о том, чтобы перебросить свое оружие в регионы, откуда можно будет атаковать страны, поддерживающие Киев.