В РФ отреагировали на оправдания США о невиновности Украины в теракте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что попытки оправдания Вашингтоном Киева до окончания расследования дела о теракте в «Крокусе» должны восприниматься как улики. Об этом сообщает РИА Новости.

«...любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика», – написала она.



В пятницу вечером в результате теракта в Крокус Сити Холле погибли 143 человека. Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

В первой половине дня в субботу стало известно о задержании 11 человек, в том числе четырех исполнителей, принимавших непосредственное участие в теракте. Подозреваемых задержали в Брянской области после того, как они пытались сбежать и пересечь границу с Украиной.