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В РФ отреагировали на оправдания США о невиновности Украины в теракте

24 марта 2024 10:09
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что попытки оправдания Вашингтоном Киева до окончания расследования дела о теракте в «Крокусе» должны восприниматься как улики. Об этом сообщает РИА Новости.

«...любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика», – написала она.
 
В пятницу вечером в результате теракта в Крокус Сити Холле погибли 143 человека. Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

В первой половине дня в субботу стало известно о задержании 11 человек, в том числе четырех исполнителей, принимавших непосредственное участие в теракте. Подозреваемых задержали в Брянской области после того, как они пытались сбежать и пересечь границу с Украиной.

# Международная политика # Мария Захарова

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