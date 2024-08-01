В РФ начались незначительные проблемы с работой YouTube

Россияне по-прежнему сообщают о сбоях в YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф», пишет РИА Новости.

По данным на 9:00 по московскому времени, поступило более 500 жалоб, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской и Свердловской областей.

Сведения о сбоях стали поступать около 1:00 по московскому времени в ночь на четверг. Напомним, что на минувшей неделе глава комитета Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что скорости загрузки YouTube на компьютерах может снизиться на 70 %, но мобильная связь не пострадает.

По словам Роскомнадзора, меры в отношении YouTube связаны с неуважительным отношением к России и ее гражданам, а также многочисленными нарушениями законодательства.