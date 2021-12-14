Прямой эфир

В результате взрывов в аэропорту Колумбии погибли террорист и два полицейских

14 декабря 2021 19:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Колумбии. Два взрыва прогремели в аэропорту колумбийского города Кукута. В результате первого погиб террорист, который пронес бомбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй унес жизни двух полицейских, которые осматривали заминированный чемодан.  

В результате взрывов в аэропорту Колумбии погибли террорист и два полицейских-1

Ударная волна повредила соседние дома. Все рейсы в аэропорту временно отменены, спецслужбы оцепили весь район. Власти рассматривают произошедшее как теракт. По предварительной информации, целью нападавших были военные вертолеты, которые используют для борьбы с наркоторговцами.  

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше в центре для нелегальных мигрантов беженцы требуют, чтобы их выпустили за подарками
14 декабря 2021 19:24

В Польше в центре для нелегальных мигрантов беженцы требуют, чтобы их выпустили за подарками

Путин и Макрон обсудили ситуацию с беженцами на границе Беларуси и ЕС
14 декабря 2021 19:19

Путин и Макрон обсудили ситуацию с беженцами на границе Беларуси и ЕС

В Индонезии произошло мощное землетрясение. Сила толчков достигала 7 баллов
14 декабря 2021 19:02

В Индонезии произошло мощное землетрясение. Сила толчков достигала 7 баллов