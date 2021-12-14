В результате взрывов в аэропорту Колумбии погибли террорист и два полицейских

Новости Колумбии. Два взрыва прогремели в аэропорту колумбийского города Кукута. В результате первого погиб террорист, который пронес бомбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй унес жизни двух полицейских, которые осматривали заминированный чемодан.
Ударная волна повредила соседние дома. Все рейсы в аэропорту временно отменены, спецслужбы оцепили весь район. Власти рассматривают произошедшее как теракт. По предварительной информации, целью нападавших были военные вертолеты, которые используют для борьбы с наркоторговцами.